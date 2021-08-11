Регистрация в Пин Ап казино

Для создания учетной записи необходимо зайти на официальный сайт заведения. В правом верхнем углу расположена кнопка «Регистрация». Чтобы сделать игровой аккаунт, нужно выполнить несколько простых действий:

Кликнуть на кнопку «Регистрация». Придумать надежный пароль, повторить шифр. Указать валюту игрового счета – евро, доллары, рубли, тенге. Согласиться получать рассылку от клуба. Настроить пользовательский профиль.

Создать учетную запись можно по номеру мобильного телефона. Для подтверждения регистрации в Pin-Up нужно ввести код из полученного СМС. Еще один способ стать членом клуба – зарегистрироваться через аккаунты в соцсетях.

Внимание! Разрешается использовать одну учетную запись для одного устройства, гемблера, IP-адреса. Игроку должно быть не меньше 18 лет. В форме нужно указывать правдивые данные, иначе администрация клуба заблокирует аккаунт.

Верификация пользователя

После регистрации игрок получает доступ в личный кабинет и может пользоваться всеми предложенными опциями. Чтобы при запросе кэшуаута, получении бонусов или выводе крупного выигрыша не возникло задержек, нужно верифицировать аккаунт – пройти идентификацию.

Следует предоставить скан-копию документа, удостоверяющего личность игрока, или подтвердить учетную запись на сайте Госуслуг. Создать полностью идентифицированный аккаунт можно через QIWI-кошелек со статусом «Профессиональный».

Депозит и вывод средств

Пин Ап казино онлайн работает с проверенными операторами платежных систем. Транзакции, пользовательские данные, финансовая информация надежно защищены 126-битными SSL-протоколами шифрования.

Пополнение депозита

Для ставок на реальные деньги необходимо пополнить депозит. Внести средства на баланс игрового счета можно следующими платежными методами:

электронные кошельки QIWI, ЮМани, Webmoney;

онлайн-банкинг через личный кабинет;

криптовалютные кошельки (биткоин, лайткоин);

100%-ный бонус до 500 евро плюс 250 фриспинов за регистрацию на первый депозит (вейджер х50);

джекпоты (три бонуса) от TVBetдля поклонников ставок на спорт в live-формате;

беспроигрышная лотерея – 1 лотерейный билет за каждые 100 евро оборота ставок, призы – деньги, фриспины, пинкоины и т.д.;

еженедельный кэшбек – 5, 7, 10% от проигранных ставок максимально до 1000 евро.

Периодически казино проводит акции и раздает промокоды, организует турниры от провайдеров. Чтобы не пропустить интересные подарки, нужно подписаться на рассылку клуба. В казино действует программа лояльности из 9 уровней – от статуса новичка (присваивается всем новым игрокам по умолчанию) до повелителя азарта. Гемблерам начисляют пинкоины (внутреннюю валюту казино) за выполнение определенных действий – заполнение профиля, внесение депозита и т.д.

На заметку! Если новый игрок внесет депозит в течение часа с момента регистрации, приветственный бонус составит 120% и фриспины в подарок. Время отыгрыша – 72 часа.

Разнообразие игровых автоматов

В казино Pin Up игровые автоматы доступны в бесплатной версии (демо-режим) и на реальные деньги. Первый вариант подходит новичкам, чтобы набраться опыта. Демо-версии новых слотов запускают опытные гемблеры для проверки отдачи, выбора стратегии ставок на длинной или короткой дистанции. Ассортимент игровых автоматов в Пин Ап казино настолько разнообразный, что выбрать интересную модель сможет самый искушенный гемблер. Для удобного поиска слоты разделены на категории:

слоты;

настольные игры;

ТОП игр месяца.

Выбирать игровые автоматы можно по названию, производителю, популярности. Отдельно представлены категории ставок на спорт, киберспорт, live-дилеры, TV-игры, V-спорт, турниры и лотереи. Софт предоставлен лучшими вендорами гемблинг-индустрии. Среди них легендарные провайдеры NetEnt, Microgaming, Habanero, iSoftBet, BetSoft, Playtech и еще более 30 поставщиков ПО.

Онлайн игра на деньги абсолютно честная. Слоты работают на основе генератора случайных чисел. Поэтому комбинации символов формируются рандомно. Каждая модель имеет коэффициент отдачи RTP – теоретическое преимущество игрока перед казино, заложенное производителем софта. В автоматах есть специальные символы – скаттер, вайлд, бонус. Джокеры увеличивают вероятность выигрыша. Во многих моделях реализованы тематические раунды, риск-игра, мультипликаторы ставок, расширяющиеся ячейки, фриспины, респины и другие интересные возможности.

Мобильная версия сайта

Большинство гемблеров предпочитают играть в казино со смартфонов, планшетов. Мобильная версия сайта работает через браузер без скачивания. Программа адаптирована под разные портативные устройства на базе Андроид и IOS. Специального приложения с расширением apk для инсталляции казино на гаджеты еще не существует.

Мобильная версия функционирует так же, как основной сайт. В казино Пин Ап играть можно в демо-режиме на виртуальные кредиты или ставить настоящую валюту. Пользователю не нужно снова проходить регистрацию и создавать новый аккаунт. Единственное условие – стабильное интернет-соединение.

Зеркало сайта

В случае блокировки официального сайта казино провайдерами можно войти в аккаунт через рабочее зеркало. Это виртуальная копия ресурса, полностью повторяющая функционал, игровой ассортимент, способы платежей. Найти реальное (не фейковое) зеркало казино Пин Ап в Казахстане можно на специализированных площадках по гемблинг-тематике. С помощью зеркального ресурса легко обходить блокировки. Также можно использовать прокси-серверы, анонимайзеры и ВПН.

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